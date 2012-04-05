Землю за 44 миллиона гривен пытаются вернуть Севастополю

Прокуратура Севастополя просит Хозяйственный суд города вернуть в собственность территориальной общины более 13 гектаров земли на западном берегу Камышовой бухты стоимостью 44 миллиона гривен.

Надзорное ведомство направило иск в интересах государства в лице Севастопольского городского совета о признании недействительным выданного гаражно-строительному кооперативу «КамАЗ-3» госакта на землю и истребовании участка из незаконного владения, сообщила пресс-служба прокуратуры.

По ее информации, согласно генеральному плану Севастополя, участок входит в городскую зону и относится к землям коммунальной собственности, однако 1 февраля 2010 года Севастопольская государственная администрация своим распоряжениям дала кооперативу разрешение на разработку проекта землеотвода для бесплатной передачи участка.

Несмотря на внесенный прокуратурой города протест, на основании которого распоряжение бывшего руководства администрации было отменено, «КамАЗ-3» получил госакт на участок.