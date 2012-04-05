18% молодежи Украины не гордится своим гражданством

65,1% молодежи гордятся тем, что являются гражданами Украины. А для 48% молодых украинцев практическое значение имеет такая демократическая ценность как свобода слова, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Почти каждый пятый - 17,6% - не испытывает гордости от наличия у себя украинского гражданства. Затруднились ответить на вопрос 17,3% молодежи.

Более трети представителей украинской молодежи - 37,9% - считают, что Украина сейчас должна двигаться в сторону сближения со странами Запада - Европейский союз, США. Четверть опрошенных - 24,7% - полагает, что Украине следует сближаться с Россией, а 18,6% молодых украинцев полагают, что страна должна лавировать между Россией и странами Запада. Затруднились ответить на вопрос 18,8% респондентов.

Почти половина молодых украинцев - 48,8% - заявили, что такая демократическая ценность как свобода слова, имеет для них практическое значение. Также такую ценность для молодежи имеют: право на охрану здоровья, медицинскую помощь - 40,2%, личная неприкосновенность - 37,0%, право распоряжаться своей собственностью - 33,9%, судебная защита прав и свобод гражданина - 33,5%, а также - свобода передвижения, выбора места жительства - 32,8%.

Исследование «Молодежь Украины» Институт Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» провели с 1 по 19 марта. Согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, опросили 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек в 24 областях Украины и Крыму и репрезентируют население страны в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.