90% молодых украинцев не пробовали наркотики - опрос

Почти половина (48,6%) украинской молодежи не употребляет крепких спиртных напитков, а 90% заявляют, что никогда не пробовали наркотики, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Треть - 34,3% - употребляют крепкий алкоголь раз в месяц и реже, каждый десятый - 10,1% - несколько раз в месяц, 3,3% - раз в неделю, 1,4% - несколько раз в неделю, а 0,7% респондентов - ежедневно.

Раз в месяц и реже употребляют слабоалкогольные спиртные напитки 30,4% молодых людей. Более четверти - 28,6% - не употребляют таких напитков вообще, а менее четверти - 23,9% - употребляют их несколько раз в месяц. Пьют слабоалкогольные напитки несколько раз в неделю - 7,9%, раз в неделю - 5,5%, а 1,9% представителей молодежи употребляют их ежедневно.

Подавляющее большинство молодых людей - 88,7% - заявили, что никогда не пробовали наркотики. Признались в том, что такой опыт у них был, 9,2% опрошенных, а 2,1% - отказались отвечать на данный вопрос.

Для большинства молодых людей Украины - 69,4% - недопустимо ни при каких обстоятельствах употребление наркотиков. Почти каждый второй опрошенный не приемлет однополый брак - 48%, и самоубийство - 45,9%.

Считают недопустимым семейное насилие - 42,6%, торговлю людьми - 40,3%, отказ от новорожденного - 36,7% молодых людей. Не допускают лично для себя абортов - 33,9%, проституцию - 31,5%, курение - 20,8% опрошенных.

Исследование «Молодежь Украины» Институт Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» провели с 1 по 19 марта. Согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, опросили 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек в 24 областях Украины и Крыму и репрезентируют население страны в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.