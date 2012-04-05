Экс-спикера Крыма отпустили с миром

Прокуратура Крыма не нашла оснований для обжалования приговора бывшего председателя Верховного совета Крыма Анатолия Гриценко, который по решению Коммунарского райсуда Запорожья 20 марта получил два года лишения свободы условно за отчуждение почти пяти тысяч гектаров земли военного совхоза на востоке полуострова.

"По результатам изучения решения суда оснований для обжалования приговора в апелляционной инстанции прокуратура не усматривает", - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Бояркина по телефону УНИАН.

Как известно, для подачи апелляции закон отводит 15 дней.

Депутат крымского парламента Гриценко (фракция Партии регионов), задержанный в январе 2011 года по подозрению в отчуждении земли в бытность председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.), вышел из-под стражи 20 марта 2012-го.

Суд в Запорожье признал его виновным в превышении служебных полномочий при распоряжении землями совхоза "Азовский" и халатности при начислении себя и своим заместителям около 50 тыс. гривен премий.

За земельное дело политику назначили наказание в виде двух лет тюрьмы, от которого освободили с испытательным сроком два года. За халатность - приговорили к двум годам лишения свободы с запретом два года занимать должности в органах исполнительной власти и 3,4 тыс. грн. штрафа, однако дело закрыли в связи с окончанием сроков давности.

Гриценко занимал должность спикера Крыма дважды: в 1996-1998 и 2006-2010 годах.