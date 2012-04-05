Редакция "Событий" увольняется. Учредители: это саботаж!

Сотрудники редакции крымского еженедельника "События" написали заявления об увольнении из-за проблем с выплатой заработной платы.

"С работы ушли все 12 членов коллектива: главный редактор, его заместитель, корреспонденты, дизайнер, верстальщики, корректоры и редактор сайта", - сказано в заявлении коллектива.

Журналисты утверждают, что перебои с выплатой зарплаты начались с декабря 2011 года. "Так, декабрьскую мы получили только к концу января. В настоящее время задолженность составляет два месяца, не выплачены февральская и мартовская зарплата", - сказано в заявлении.

По словам его авторов, руководство юридического лица - "Издательский дом "Гуру" - и учредители издания не объясняют коллективу причины происходящего.

Работники написали заявление 2 апреля, потребовав расторгнуть трудовые договоры, уволить их с 5 апреля без двухнедельной отработки "на основании невыполнения обязательств работодателем" и отдать трудовые книжки. Журналисты утверждают, что директор "Издательского дома "Гуру" Людмила Журавлева отказалась визировать заявления, поэтому их повторно подали 4 апреля по почте.

"В коллективе заявляют, что, несмотря на позицию менеджмента, являются уволенными с сегодняшнего дня, то есть, с 5 апреля, согласно поданным заявлениям", - сказано в сообщении "Событий".

Сотрудники редакции намерены подать заявления в прокуратуру и контролирующие органы.

Заместитель руководителя крымской организации партии "Батькивщина" и соучредитель еженедельника "События" Людмила Денисова назвала действия журналистов саботажем и утверждает, что зарплата не выплачена только за март.

"Началась предвыборная кампания, есть стороны, заинтересованные в том, чтобы не выходила газета "События", чтобы оппозиция не имела источников для информирования о происходящем... Есть ведомости по выплате заработной платы за февраль. За март им была предложена зарплата, но они отказались ее получить, подписать ведомости, и она осталась задепонированной на счете", - заявила Денисова в комментарии изданию "Аргументы недели - Крым".

Денисова надеется, что сотрудники "Событий" вернутся к работе. "Я думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует", - сказала она.