Тральщик "Черкассы" примет участие в активации Blaсkseafor

Морской тральщик Военно-морских сил Украины «Черкассы» с 6 по 24 апреля примет участие в очередной активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blaсkseafor, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

В четверг утром корабль отправился из Севастополя в порт румынского города Констанца, где и начнется апрельская активация.

Во время двух морских фаз апрельской активации экипаж украинского корабля совместно с коллегами из флотов черноморских стран проведет ряд учений, в частности, по ведению надводной обстановки, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, по передаче грузов на ходу, тактическому маневрированию и пр. Кроме того, по плану активации, морской тральщик «Черкассы» в составе корабельного соединения посетит порты Констанца (Румыния) и Стамбул (Турция).

С 13 до 17 апреля оперативное соединение Blaсkseafor будет находиться с визитом в порту Севастополя.

Тральщик «Черкассы» уже в четвертый раз принимает участие в подобных мероприятиях.