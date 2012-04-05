Среди европейцев деньги больше всего любят русские и украинцы

Большинство россиян и украинцев считают богатство очень или весьма важным в жизни, свидетельствует последний опрос европейской социальной инициативы European Social Survey Round, сообщает "Тиждень".

Согласно опросу, почти 40% россиян считают очень важным для себя быть богатым и иметь дорогие вещи. Такого же мнения придерживаются 35% израильтян и 30% украинцев.

Важным для себя богатство также считают около 28% чехов и 27% греков.

В свою очередь наименьшее количество лиц, для которых богатство является приоритетом в жизни, оказалось в Швеции (5%), Норвегии (6%), Голландии и Финляндии (7%).

И наоборот наибольшее количество опрошенных, которые абсолютно не согласны с важным местом богатства в жизни человека, проживают во Франции (почти 75%), Норвегии (63%) и Швеции (62%).