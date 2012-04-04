Феодосия примет Кубок Европы по воздухоплаванию

Соревнования европейского уровня на воздушных шарах пройдут в сентябре в крымском городе Феодосия. Такое решение приняли на днях участники конференции воздухоплавательной комиссии Международной авиационной федерации (CIA/FAI) в Литве, сообщила пресс-служба Феодосийского городского совета.

На конференции присутствовали 35 стран-делегатов со всего мира. Комиссия определила, что с 9 по 12 сентября Кубок Европы по воздухоплаванию под названием "Феодосия - воздушное братство" пройдет в крымском городке.

"За год в Европе состоится всего три Кубка: первые два - в Польше и Франции, а завершающий - в Феодосии. Ожидается до 30 команд, уже подтвердили свое участие пилоты из Польши и Литвы", - говорится в пресс-релизе.

Кубок "Феодосия - воздушное братство" включен в официальный календарь мероприятий Международной авиационной федерации.