Евпатория на один день сделает музеи беплатными

В музеях Евпатории 29 апреля объявлен днем открытых дверей. Большинство этих объектов можно посетить бесплатно на протяжении целого дня или в определенные часы, сообщила пресс-служба мэрии.

"Такая договоренность достигнута городскими властями с руководителями не только государственных и коммунальных, но и частных музеев. Акция проводится в рамках открытия курортного сезона", - говорится в пресс-релизе.

В частности, бесплатно можно сходить в краеведческий музей (исключение составят организованные группы), посетить этнографический комплекс "Текие дервишей", караимские кенасы, музей мировой скульптуры, "Дом вина".

Экскурсия по музею "Одун-базар къапусы" и крепостным воротам будет проводиться бесплатно для групп каждые два часа.

Евпатория будет открывать курортный сезон несколько дней - с 29 апреля по 2 мая.