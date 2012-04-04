Фронтовику, штурмовавшему Берлин, дали квартиру в Симферополе

93-летний ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I группы Макар Зимница получил в среду однокомнатную квартиру в Симферополе, сообщил пресс-центр городского совета.

«Спасибо Вам за Победу, Макар Михайлович! И героизм, и мужество, с которым Вы отстояли для нас мирную жизнь на родной земле», - сказал мэр Симферополя Виктор Агеев, вручая фронтовику ключи.

Макар Зимница во время войны был ранен и попал в плен, тяжело болел тифом. Он также участвовал в освобождении Крыма от фашистов и штурмовал столицу Германии Берлин.

Квартиру с евроремонтом по улице Большевика Попова купили для ветерана в рамках программы Кабинета министров Украины по обеспечению жильем инвалидов I группы ВОВ, которые длительное время стоят в очереди на получение квартир.

На жилье выделили 213 тысяч гривен из государственного и городского бюджетов.

В 2011 году среди инвалидов Великой Отечественной войны I группы распределили 15 квартир в Симферополе.