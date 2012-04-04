Глухонемого подростка ищут в Крыму уже шестой день
Прочесали больше 40 километров
В Крыму шестой день ищут 16-летнего подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала.
Глухонемой мальчик исчез, когда до финиша оставалось около 400 метров.
Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, после - обратились за помощью в милицию.
Подростка ищут бойцы МЧС и сотрудники милиции. Они прошли уже больше 40 квадратных километров.
«Территорию прочесывают по нескольку раз. Поиски продолжаются. Штаб работает», - сообщила сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова по телефону УНИАН.
Правоохранители отрабатывает несколько версий. Среди них - Костя покинул лес и, возможно, сел в какую-нибудь машину.
«Собака по следу привела к трассе», - сказала главный специалист сектора связей с общественностью крымской милиции Ольга Богуславская.
В МЧС и МВД надеются, что мальчик жив.