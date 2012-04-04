Крымских мастериц просят помочь больным раком детям

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата просит крымских художников и рукодельниц помочь детям, больным онкологическими заболеваниями, для этого нужно безвозмездно передать свои работы на ярмарку, собранные на ней деньги епархия передаст на лечение.

Благотворительная ярмарка состоится 29 апреля, в неделю жен-мироносиц, на площади у кафедрального Петропавловского собора в Симферополе.

"Подойдут любые предметы, созданные своими руками. Это могут быть изделия в технике декупаж, вышивка, любые вязаные вещи, украшения, пэчворк, мыло ручной работы, сувениры", - говорится в обращении епархии.

Мастера могут также провести мастер-классы во время ярмарки.

"Можно купить что-то на ярмарке, можно просто опустить деньги в ящик, можно принести на базар собственное изделие, и это будет вашим вкладом", - добавляет епархия.

Изделия для ярмарки принимаются в отделе культуры епархии по адресу: Симферополь, улица Героев Аджимушкая, 9/11 (с понедельника по пятницу, с 10 до 15 часов), телефон: (0652) 51-22-46.