Севастополь празднует 20 годовщину создания украинских ВМС

Возложением цветов к памятнику гетману Сагайдачному на Античном бульваре начались в среду в Севастополе торжественные мероприятия по случаю 20-й годовщины подписания указа президента (от 5 апреля 1992 года) «О безотлагательных мерах по строительству Вооруженных сил Украины», согласно с которым началось создание Военно-морских сил страны.

В церемонии, которая завершилась ритуалом прохождения торжественным маршем роты почетного караула, приняли участие первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, члены военного совета флота, ветераны ВМС, представители общественности города, ученическая молодежь из регионов Украины - участники военно-патриотического проекта «Школа выживания».

Согласно утвержденному командующим ВМС адмиралом Виктором Максимовым плану основных мероприятий, 7 апреля на территории штаба командования состоится торжественная церемония открытия реконструированной Памятной стелы, посвященной истории создания украинского флота.

После этого запланировано проведение торжественного собрания при участии ветеранов, внесших весомый вклад в становление и развитие ВМС Украины. Сценарий торжественного собрания предусматривает также презентацию фильма «Они были первыми», созданного флотской телерадиокомпанией «Бриз», а также праздничный концерт.

На 8 апреля запланированы посещение почетными гостями, ветеранами ВМС кораблей Центра морских операций ВМС и экскурсия в Военно-морской музей Украины на Михайловской батарее.