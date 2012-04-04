У старика отобрали винтовку царских времен в Крыму

Сотрудники милиции изъяли винтовку конца XIX - начала XX века у 83-летнего жителя Крыма, старик хранил раритет в своем гараже, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Винтовка Мосина 1891-1910 года выпуска с укороченным по типу обреза стволом, пригодным для производства выстрела, была на вооружении Российской Императорской армии.

По словам пенсионера, раритет он нашел 20 лет назад, собирая грибы в районе Севастополя. Оружие решил оставить у себя - как реликвию, на память.

Милиция возбудила уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием", санкция которой - от двух до пяти лет тюрьмы.