Крымский строительный гигант сократил штат в 2,5 раза

Строительная компания «Консоль ЛТД» (Симферополь) сократила штат работников с 4,5 тысяч до 2-х тысяч человек.

Штат инженерно-технических работников сократился втрое - из полутора тысяч человек остались работать 500.

Причина массовых увольнений работников - внешние факторы, а не внутренние проблемы крупнейшей строительной компании, сообщает «Центр журналистских расследований».

«Посмотрите, что сегодня происходит на рынке недвижимости - полная тишина. Исходя из этого, приходится делать сокращение инженерно-технических работников. Мы предложили своим сотрудникам перейти на договорные отношения - есть работа, приглашаем, по акту выполненных работ оплачиваем», - сказал председатель правления фирмы «Консоль ЛТД» Владимир Ясинский.

Он сообщил также, что в прошлом году фирма работала на четверть своих мощностей, а в первом квартале 2012 года практически не работала.

«Сокращения идут по всей корпорации и полностью по всем направлениям», - отметил Ясинский.