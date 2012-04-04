В Севастополе погоняют на велосипедах

150 спортсменов из Украины, России и Белоруссии примут участие в первом этап Кубка Украины по даун-хиллу - скоростному спуску на горных велосипедах, который стартует в эти выходные в Балаклаве, сообщила пресс-служба Балаклавский райгосадминистрации.

Гонки пройдут по склонам урочища Алсу, возле поселка Морозовка.

Длина трассы скоростного спуска две тысячи метров, перепад высоты - 280 метров.

«Построена полноразмерная скоростная даунхильная трасса паркового стиля, средняя ширина которой - не менее двух метров», - отмечает пресс-служба.

Соревнования пройдут в категориях: «девушки» (всех возрастов), «юниоры» (до 18 лет), «элита»: (19 лет и старше), «мастера» (30 лет и старше).