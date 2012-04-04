"Дни Крыма" пройдут в 11 городах России и Украины

«Дни Крыма» состоятся этой весной в 4 городах России и 7-ми городах Украины, сообщил курортно-информационный центр.

Так, проект намечен в Ростове-на-Дону, Белгороде, Курске, Туле, Донецке, Луганске, Виннице, Львове, Запорожье, Днепропетровске и Харькове.

«Он позволит донести объективную и актуальную информацию о возможностях крымского санаторно-курортного оздоровления регионам Украины и России, которые определены, как приоритетные», - сообщили в центре.

«Дни Крыма» - встречи представителей Министерства курортов и туризма республики с губернаторами и мэрами, семинары, презентации выставочной экспозиции музеев Крыма и концерты музыкантов.

По итогам проекта планируется подписать соглашения о партнерстве с представителями турбизнеса.