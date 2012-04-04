Мусульмане Крыма восстали против строительства дайвинг-центра

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) обжалует выдачу государственного акта на 35 соток земли в селе Семеновка Ленинского района, где ранее располагалось мусульманское кладбище, а ныне планируют построить дайвинг-центр, сообщила пресс-служба ДУМК.

"После получения госакта начались строительные работы, в ходе которых были обнаружены человеческие останки. По результатам информационной работы стало известно, что ранее на этом участке земли находилось мусульманское кладбище. Доказательством этому являются свидетельства людей, архивные справки. Однако госакт так и не отменен, а строительные работы продолжаются", - сказал юрист ДУМК Ибраим Каймакан.

Найденные останки отправили на экспертизу, а после перезахоронили на том же кладбище. Кроме того, там установили памятный камень.

"Местная власть запретила проводить на территории Мысовского сельского совета какие-либо действия по перезахоронению, а также обратилась в суд с требованием снести памятный камень. Суд рассмотрел исковые требования сельского совета и удовлетворил их, а инициатора установки камня оштрафовал почти на 1500 гривен. Апелляция оставила без изменений решение первой инстанции, а в кассации вообще отказали", - сообщили в ДУМК.

По данным управления, на минувшей неделе судебные исполнители снесли памятный камень,