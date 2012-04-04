Волк покусал четырех человек в Крыму

Волк, который искусал четырех человек в селах Пятихатка и Курганное в Крыму, болел бешенством, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Волк напал на людей 2 апреля. Зверя застрелил егерь.

Среди раненых женщина и трое мужчин. У большинства - укусы рук, у одного - ног. Пострадавшие находятся в больнице.

Результаты анализов на бешенство будут готовы через 47 дней.

"Прошло заседание комиссии Красногвардейской райгосадминистрации по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором были определены ряд ветеринарных мероприятий и мер по недопущению заболевания бешенством домашних животных", - сообщили в МЧС.