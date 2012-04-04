"Металлисты" вынесли оградки с кладбища в Крыму

Сотрудники милиции ищут "охотников" за металлом, которые похитили чугунные оградки с 14 могил на кладбище села Тепловка Симферопольского района Крыма, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МВД.

Оградки пропали с 20 по 29 марта.

Милиция возбудила уголовное дело по статье "надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц", санкция которой - от трех до пяти лет ограничения свободы или такой же тюремный срок.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей преступников и их местонахождения", - заявили в МВД.