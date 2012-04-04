Суд отпустил эмоционального крымского депутата с миром

Депутат Верховного совета Крыма Вячеслав Захаров (фракция "Коммунисты"), который обвинялся в хулиганстве, освобожден от уголовной ответственности, так решил Центральный районный суд Симферополя, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Активисты "Партии нового поколения Украины" в октябре 2010 года пикетировали здание крымского рескома КПУ в Симферополе. По их словам, коммунисты во главе с Захаровым в грубой форме пытались сорвать акцию. После чего на депутата завели уголовное дело.

Суд отменил избранную в отношении Захарова меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Депутат полностью признал свою вину и просил суд освободить его от ответственности в связи с пожилым возрастом", - сообщили в пресс-службе.

65-летнего Захарова отпустили на основании закона "Об амнистии", а уголовное дело против него закрыли.