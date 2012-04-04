Чиновники раздерибанили 90 га земли
11:16, 04 апреля 2012Крым
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Служебная халатность в Саках
Чиновники Сакской райгосадминистрации и управления Госкомзема Сак незаконно распорядились и согласовали выделение почти 90 гектаров земли, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В частности, 30 граждан получили государственные акты на земельные участки общей площадью более 7,5 гектаров. Этими землями незаконно распорядились чиновники РГА. Ущерб оценивается в 600 тысяч гривен.
Чиновники другого ведомства - управление Госкомзема - согласовали выделение участка площадью 80 гектаров. Ущерб государству превысил один миллион гривен.
Дела возбуждены по части 2 статьи 367 УК Украины - "служебная халатность".
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