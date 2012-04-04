Чиновники раздерибанили 90 га земли

Чиновники Сакской райгосадминистрации и управления Госкомзема Сак незаконно распорядились и согласовали выделение почти 90 гектаров земли, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В частности, 30 граждан получили государственные акты на земельные участки общей площадью более 7,5 гектаров. Этими землями незаконно распорядились чиновники РГА. Ущерб оценивается в 600 тысяч гривен.

Чиновники другого ведомства - управление Госкомзема - согласовали выделение участка площадью 80 гектаров. Ущерб государству превысил один миллион гривен.

Дела возбуждены по части 2 статьи 367 УК Украины - "служебная халатность".

