В Крыму высадят 26 га леса
10:35, 04 апреля 2012Крым
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А ты посадил хоть одно дерево?
26 гектар молодого леса высадят на территории Крыма с 6 по 21 апреля в рамках акции «Будущее леса в твоих руках», сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.
Посадка начнется с территории Грушевского лесничества (Старый Крым).
К участию в акции привлекут представителей рескомитета, лесохозяйственных предприятий, учащихся, а также представителей органов власти, общественных организаций и журналистов.
Сейчас лес занимает 10,8% территории Крыма. К 2020 году этот показатель планирую увеличить до 17%.
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