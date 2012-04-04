В Крыму высадят 26 га леса

26 гектар молодого леса высадят на территории Крыма с 6 по 21 апреля в рамках акции «Будущее леса в твоих руках», сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

Посадка начнется с территории Грушевского лесничества (Старый Крым).

К участию в акции привлекут представителей рескомитета, лесохозяйственных предприятий, учащихся, а также представителей органов власти, общественных организаций и журналистов.

Сейчас лес занимает 10,8% территории Крыма. К 2020 году этот показатель планирую увеличить до 17%.