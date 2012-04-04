Волк, напавший на село в Крыму, болел бешенстом

Волк, который, по уточненным данным искусал четырех человек в селах Пятихатка и Курганное в Крыму, болел бешенством, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Волк искусал людей 2 апреля. Зверя застрелил егерь.Труп животного отправили в Симферополь, в лабораторию ветеринарной медицины для исследования на бешенство. Ранее спасатели сообщали о трех пострадавших.

Среди раненых - женщина и трое мужчин. У большинства селян укусы рук, у одного - ног. Они находятся в больнице. Результаты анализов на бешенство будут готовы через 47 дней.

"Прошло заседание комиссии Красногвардейской райгосадминистрации по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором были определены ряд ветеринарных мероприятий и мер по недопущению заболевания бешенством сельскохозяйственных и домашних животных", - сообщили в МЧС.