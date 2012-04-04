Отели и санатории Крыма потратили на рекламу 400 млн гривен

Крымские отели и санатории, которые работают в легальном секторе, потратили на рекламные услуги в 2011 году 393,3 млн гривен, что на 100 миллионов больше чем в 2010 году, сообщил курортно-информационный центр Крыма.

Объем затрат на рекламу о валовой реализации туристических услуг (продуктов) составил 3,4%. При этом больше всего денег на рекламу потратили объекты размещения Ялты - 5,44% валовой реализации, Сак - 3,97%, Алушты - 2,27%. Остальные регионы менее 1%.

В целом, в стоимость путевки и проживания в гостинице крымские отели и санатории закладывают от 3 до 7% затрат на рекламу.