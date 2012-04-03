Алупка выразила недоверие мэру
Городок восстал против "пришельца"
Депутаты Алупкинского городского совета (Алупка, юг Крыма) выразили недоверие мэру Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия.
"За" такое решение проголосовали абсолютное большинство депутатов, которые принимали участие во внеочередной сессии - 28 из 29, сообщила УНИАН по телефону сотрудница приемной секретаря горсовета.
Всего в горсовете - 30 депутатов.
Сам Толстоног, по некоторым данным, в настоящее время находится на больничном.
Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (ПР).
Во вторник в городке прошел митинг с требованием отставки мэра.
Ранее алупкинцы обратились к президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить Толстонога в отставку. Возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы, самовольно построенной в охранной зоне Воронцовского парка, на бывших землях детского противотуберкулезного санатория «Шахтер».
В Алупке проживают 8,7 тысяч человек.
Толстоног избран мэром осенью 2010 года.