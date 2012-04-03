Алупка выразила недоверие мэру

Депутаты Алупкинского городского совета (Алупка, юг Крыма) выразили недоверие мэру Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия.

"За" такое решение проголосовали абсолютное большинство депутатов, которые принимали участие во внеочередной сессии - 28 из 29, сообщила УНИАН по телефону сотрудница приемной секретаря горсовета.

Всего в горсовете - 30 депутатов.

Сам Толстоног, по некоторым данным, в настоящее время находится на больничном.

Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (ПР).

Во вторник в городке прошел митинг с требованием отставки мэра.

Ранее алупкинцы обратились к президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить Толстонога в отставку. Возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы, самовольно построенной в охранной зоне Воронцовского парка, на бывших землях детского противотуберкулезного санатория «Шахтер».

В Алупке проживают 8,7 тысяч человек.

Толстоног избран мэром осенью 2010 года.