В грязной бухте в Севастополе "выловили" дайвера (фото)

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций во вторник нашли тело дайвера, который пропал в Балаклавской бухте Севастополя неделю назад, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Водолазы обследовали 5 километров бухты.

«Работы проводились в условиях ограниченной видимости в связи с загрязнением бухты грунтовыми и сточными водами после дождя, а также стоками производственной деятельности вблизи расположенных предприятий», - говорится в пресс-релизе.

Поиски также усложнило подводное течение.

Тело нашли под кораблем на глубине 7-8 метров.

Фото МЧС