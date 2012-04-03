В грязной бухте в Севастополе "выловили" дайвера (фото)

16:43, 03 апреля 2012
Крым
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Пропал неделю назад

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций во вторник нашли тело дайвера, который пропал в Балаклавской бухте Севастополя неделю назад, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Водолазы обследовали 5 километров бухты.

«Работы проводились в условиях ограниченной видимости в связи с загрязнением бухты грунтовыми и сточными водами после дождя, а также стоками производственной деятельности вблизи расположенных предприятий», - говорится в пресс-релизе.

Поиски также усложнило подводное течение.

Тело нашли под кораблем на глубине 7-8 метров. 

Фото МЧС

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