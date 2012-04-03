В грязной бухте в Севастополе "выловили" дайвера (фото)
16:43, 03 апреля 2012Крым
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Пропал неделю назад
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций во вторник нашли тело дайвера, который пропал в Балаклавской бухте Севастополя неделю назад, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Водолазы обследовали 5 километров бухты.
«Работы проводились в условиях ограниченной видимости в связи с загрязнением бухты грунтовыми и сточными водами после дождя, а также стоками производственной деятельности вблизи расположенных предприятий», - говорится в пресс-релизе.
Поиски также усложнило подводное течение.
Тело нашли под кораблем на глубине 7-8 метров.
Фото МЧС
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