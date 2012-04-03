Российско-украинский автопробег стартовал из Крыма ко Дню Победы

В Севастополе, на площади Нахимова, к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне взял старт международный автопробег, который пройдет по 13 городам-героям, 35 городам воинской славы и 10 городам Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь, награжденных орденом Отечественной войны I степени.

В пробеге принимают участие 7 украино-российских экипажей в составе 18 человек. Преодолев около 16 тысяч километров, они планируют к 8 мая прибыть в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.

Участники церемонии открытия автопробега возложили цветы на Аллее городов-героев, а также к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

По информации пресс-службы Севастопольского горсовета, акция проводится в рамках общественного проекта ”Дорогами Победы!” при участии Международного союза общественных объединений ветеранов ”Боевое братство” при поддержке комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками.