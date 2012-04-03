Крымские старики получат 33 машины ко Дню Победы

Крымские ветераны Великой Отечественной войны получат ключи от 33 автомобилей ко Дню Победы 9 мая, сообщила пресс-служба Совета министров республики.

Машины приобретут на деньги из бюджета Крыма. Министерство социальной политики региона уже провело тендер. "Оформляется документация, и ко Дню Победы мы планируем вручить нашим ветеранам 33 автомобиля", - сказала глава ведомства Елена Семичастная.

Кроме того, она сообщила, что в 2012 году предусмотрены деньги на изготовление ортопедической обуви для участников войны.

В прошлом году крымские ветераны ВОВ получили также 33 автомобиля.