Крымские старики получат 33 машины ко Дню Победы
15:20, 03 апреля 2012Крым
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Деньги из казны республики
Крымские ветераны Великой Отечественной войны получат ключи от 33 автомобилей ко Дню Победы 9 мая, сообщила пресс-служба Совета министров республики.
Машины приобретут на деньги из бюджета Крыма. Министерство социальной политики региона уже провело тендер. "Оформляется документация, и ко Дню Победы мы планируем вручить нашим ветеранам 33 автомобиля", - сказала глава ведомства Елена Семичастная.
Кроме того, она сообщила, что в 2012 году предусмотрены деньги на изготовление ортопедической обуви для участников войны.
В прошлом году крымские ветераны ВОВ получили также 33 автомобиля.
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