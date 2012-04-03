Сельские чиновники провернули аферу с 17 га земли в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения земельного участка площадью 17 гектар в Крыму в 2008 году, махинацию провернули сельский совет и государственное предприятие, название которых милиция не указала.

"Должностные лица одного из государственных предприятий Крыма осуществили незаконную передачу в пользу сельского совета. Установлено, что первые незаконно отказались от земельного участка, а вторые - противоправно распорядились землями госпредприятия", - наводит туман пресс-служба крымского управления МВД.

Ущерб оценивается в 623 тысячи гривен.

Дело открыто по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса "превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям". Санкция статьи - от семи до десяти лет тюрьмы с запретом до трех лет занимать определенные должности.