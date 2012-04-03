Единственный в Украине парк львов может получить заповедный статус

Сафари-парк «Тайган», который откроется в Белогорском районе Крыма в третьей декаде апреля, может получить статус объекта природно-заповедного фонда местного значения. Депутаты Верховного совета Крыма на заседании президиума во вторник внесли этот вопрос в повестку дня ближайшей сессии парламента республики.

«Тайган» - филиал ялтинского зоопарка «Сказка». Парк занимает 32 гектара и насчитывает более 1,5 тысяч животных, среди которых - самая большая коллекция львов в Европе и единственная пара жирафов в Украине

«По предложению председателя постоянной комиссии по земельным, аграрным вопросам, экологии и административно-территориальному устройству Николая Янаки в повестку дня включен вопрос "О создании объекта природно-заповедного фонда местного значения в Автономной республике Крым - зоологического парка "Сафари-парк "Тайган"», - сообщил пресс-центр Верховного совета Крыма.

Пленарное заседание крымского парламента как обычно пройдет в третью среду месяца (18 апреля).