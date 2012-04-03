12 крымских отелей включили в "золотую сотню" Украины

Совет по вопросам туризма и курортов Украины составил список "100 лучших гостиниц Украины" 2012 года, в него, в частности, попали 12 крымских отелей.

Среди них - Palmira Palace, Radisson Alushta, Respect Hall Resort&Spa, "Бристоль", "Вилла Елена", "Крымский Бриз", "Ореанда Премьер Отель", "Ялта-Интурист".

По данным составителей в рейтинга, список "обновился практически на четверть", что свидетельствует о хорошей динамике развития гостиничной индустрии в Украине в 2012 году.

Показательно, что в "золотую сотню" в этом году вошли отели, представляющие почти весь спектр гостиничного бизнеса - от крупных отелей известных международных сетей (Best Western, Intercontinental, Hyatt, Fairmont, Four Points, Radisson, Ramada) до небольших отелей, отличающихся оригинальной концепцией и качеством ее реализации.

В целом, по мнению председателя Совета по вопросам туризма и курортов Евгения Самарцева, подобный формат определения лучших в отрасли является наиболее адекватным на сегодняшний день и работает на имидж всей страны и каждого из регионов, пишет "Зеркало недели".