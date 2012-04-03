Чиновники "смыли" в канализацию Севастополя более $100 тысяч

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного перечисления 880 тысяч бюджетных средств служащими управления капитального строительства Севастопольской горгосадминистрации в 2009 году, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сотрудники управления перечислили деньги обществу с ограниченной ответственностью за выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования реконструкции канализационных очистных сооружений, но без проведения тендерных закупок услуг", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление служебным положением".

