Сотрудницу СЭС повязали на взятке

13:00, 03 апреля 2012
Крым
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"Такса" за справку - тысяча долларов

Сотрудники милиции задержали сотрудницу одной из районных санитарно эпидемиологических станций в Крыму по подозрению в вымогательстве и получении тысячи долларов взятки от частного предпринимателя за выдачу справки на производство пищевых полуфабрикатов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. 

Прокуратура возбудила против женщины дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса "получение взятки, соединенное с вымогательством". 

Другие подробности МВД не сообщило.

Проводится следствие.

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