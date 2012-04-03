Сотрудницу СЭС повязали на взятке
13:00, 03 апреля 2012Крым
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"Такса" за справку - тысяча долларов
Сотрудники милиции задержали сотрудницу одной из районных санитарно эпидемиологических станций в Крыму по подозрению в вымогательстве и получении тысячи долларов взятки от частного предпринимателя за выдачу справки на производство пищевых полуфабрикатов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Прокуратура возбудила против женщины дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса "получение взятки, соединенное с вымогательством".
Другие подробности МВД не сообщило.
Проводится следствие.
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