Сотрудницу СЭС повязали на взятке

Сотрудники милиции задержали сотрудницу одной из районных санитарно эпидемиологических станций в Крыму по подозрению в вымогательстве и получении тысячи долларов взятки от частного предпринимателя за выдачу справки на производство пищевых полуфабрикатов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратура возбудила против женщины дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса "получение взятки, соединенное с вымогательством".

Другие подробности МВД не сообщило.

Проводится следствие.