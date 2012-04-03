Крымчане могут спать спокойно

Сейсмическая обстановка в Крыму спокойная, аномали в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения не выявлено, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по строительству и архитектуре.

Крымская сеть станций зарегистрировала с 23 по 30 марта одно местное слабое землетрясение с магнитудой М=1,8 (1,5 балла в эпицентре).

На западе Турции произошли два землетрясения с магнитудами 3,4 и 4 (интенсивность в эпицентре - 3 и 4 балла), на востоке этой страны - одно землетрясение с магнитудой 5,2 (в эпицентре - 5,5 балла).