"Севастопольгаз" готовят к продаже

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" передала Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации 25% акций газоснабжающей компании "Севастопольгаз".

Пакет "Нефтегаза" уменьшился до 460 001 акции, что составляет 25%+1 голосующих акций.

Пакет ФГИ увеличился на 406 000 акций, что составляет 25% голосующих акций.

Фонд имущества планирует выставить на продажу пакеты акций 48 областных и районных газораспределительных и газоснабжающих компаний с мая по июль. В перечень включены пакеты акций 25 облгазов, "Севастопольгаза", ряд газопоставляющих компаний в районных центрах и крупных городах, напоминают "Украинские новости".