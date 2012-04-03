"Севастопольгаз" готовят к продаже
11:55, 03 апреля 2012Крым
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НАК передал часть акций
Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" передала Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации 25% акций газоснабжающей компании "Севастопольгаз".
Пакет "Нефтегаза" уменьшился до 460 001 акции, что составляет 25%+1 голосующих акций.
Пакет ФГИ увеличился на 406 000 акций, что составляет 25% голосующих акций.
Фонд имущества планирует выставить на продажу пакеты акций 48 областных и районных газораспределительных и газоснабжающих компаний с мая по июль. В перечень включены пакеты акций 25 облгазов, "Севастопольгаза", ряд газопоставляющих компаний в районных центрах и крупных городах, напоминают "Украинские новости".
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