Севастополь уже готовится к первомайской демонстрации
11:36, 03 апреля 2012Крым
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Губернатор отдал приказ
Демонстрацией и подведением «итогов трудовых свершений» отметят 1 мая в Севастополе.
Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба отдал распоряжение организовать качественную подготовку к празднованию в городе Дня труда.
«Принимаем решение: Первомай провести, как положено - с демонстрацией, с подведением итогов наших трудовых свершений, если они будут», - сказал он.
Яцуба выразил надежду, что в нынешнем году праздник в Севастополе пройдет более массово и менее политизировано, чем в предыдущие годы.
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