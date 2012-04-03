Севастополь уже готовится к первомайской демонстрации

11:36, 03 апреля 2012
Крым
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Губернатор отдал приказ

Демонстрацией и подведением «итогов трудовых свершений» отметят 1 мая в Севастополе.

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба отдал распоряжение организовать качественную подготовку к празднованию в городе Дня труда.

«Принимаем решение: Первомай провести, как положено - с демонстрацией, с подведением итогов наших трудовых свершений, если они будут», - сказал он.

Яцуба выразил надежду, что в нынешнем году праздник в Севастополе пройдет более массово и менее политизировано, чем в предыдущие годы.

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