Севастополь уже готовится к первомайской демонстрации

Демонстрацией и подведением «итогов трудовых свершений» отметят 1 мая в Севастополе.

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба отдал распоряжение организовать качественную подготовку к празднованию в городе Дня труда.

«Принимаем решение: Первомай провести, как положено - с демонстрацией, с подведением итогов наших трудовых свершений, если они будут», - сказал он.

Яцуба выразил надежду, что в нынешнем году праздник в Севастополе пройдет более массово и менее политизировано, чем в предыдущие годы.