Купе подорожает

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины со 2 апреля ввела новую систему формирования тарифов на перевозку пассажиров - в течение 2012 года стоимость проезда в купе вырастет на 14,3%, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины, к стоимости проезда пассажиров в купейных вагонах поездов внутреннего сообщения применяется индексация, размер которой составит 1 апреля - 1,034, с 1 июля - 1,069, с 1 октября - 1,105.

В то же время, этим приказом вводится гибкое тарифное регулирование пассажирских перевозок в зависимости от класса вагонов и периодов перевозок.

Так, в предпраздничные и праздничные дни вводятся коэффициенты гибкого регулирования по периодам года с коэффициентами снижения 0,7-0,95 и повышения 1,01-1,1.

Кроме того, стоимость перевозок будет регулироваться по дням недели. Так цена перевозки во вторник и среду будет на 10% ниже, с пятницы по воскресенье - на 10% выше. В другие дни тариф остается неизменным.

Стоимость проезда в плацкартных и спальных вагонах (СВ), а также пригородных перевозок в нынешнем году не изменится.