В Крыму пятый день ищут глухонемого мальчика
10:53, 03 апреля 2012Крым
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Прочесали уже 34 километра
В Крыму пятый день ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Участник состязаний не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.
Мальчика ищут сотрудники МЧС и МВД, работники контрольно-спасательной службы.
Они обследовали уже 34 километра.
Розыск пропавшего на перевале подростка продолжается в рамках возбужденного уголовного дела, открытого по обычной в таких случаях статье "умышленное убийство".
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