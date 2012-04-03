В Крыму пятый день ищут глухонемого мальчика

В Крыму пятый день ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Участник состязаний не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.

Мальчика ищут сотрудники МЧС и МВД, работники контрольно-спасательной службы.

Они обследовали уже 34 километра.

Розыск пропавшего на перевале подростка продолжается в рамках возбужденного уголовного дела, открытого по обычной в таких случаях статье "умышленное убийство".