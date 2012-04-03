Потеплело: "моржи" закрыли сезон

Крымские «моржи» завершили зимний сезон заплывом в море в районе поселка Черноморское на западе полуострова, сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта республики.

Помимо «моржей» из Евпатории, Сак, Севастополя и Симферополя, у берегов Крыма при температуре воздуха +12°C и морской воды +6°C поплавали жители Черкасской, Днепропетровской и Одесской областей - всего 150 человек.

«После - состоялся импровизированный концерт и награждение самых активных "моржей". В честь праздника любители зимнего плавания провели торжественное шествие по центральным улицам поселка и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям», - сообщила пресс-служба.