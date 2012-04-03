8 тысяч крымчан регулярно пускают себе кровь
10:06, 03 апреля 2012Крым
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Среди них - 20 медиков
8 тысяч 160 крымчан имеют звание «Почетный донор Украины», из них 70 человек получили его в этом году, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Из общего количества 20 человек - врачи службы крови Крыма.
«Особенностью донорства в Крыму является заготовка крови в основном от безвозмездных доноров - 83%, -отметили в пресс-службе. - В 2011 году количество донаций на одну тысячу населения в Крыму составило 35,5, что почти в 2 раза выше, чем в целом Украине».
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