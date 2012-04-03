Россия вступилась за своего "шпиона" в Крыму

Министерство иностранных дел России считает надуманными обвинения в шпионаже, выдвинутые Украиной гражданину РФ Артуру Степанянцу, и надеется на объективное рассмотрение дела украинским судом в Севастополе, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Заместитель директора филиала российского завода "Электроприбор", который ремонтирует корабли в Севастополе, с января 2010 года содержится под стражей.

В 2010 году тогдашний председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что сотрудники украинской спецслужбы задержали двух человек, которые пытались добыть и вывезти за границу блоки от корабельных радиолокационных станций, осуществляющих наблюдение за крылатыми ракетами.

"В Москве рассчитывают, что начавшееся на днях рассмотрение Ленинским районным судом Севастополя дела Степанянца будет объективным, справедливым и политически не ангажированным", - заявил МИД.

"Российская сторона неоднократно обращала внимание украинской стороны на надуманность и необоснованность предъявляемых Степанянцу обвинений", - подчеркнули дипломаты.