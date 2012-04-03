Россияне на внедорожнике протаранирили микроавтобус в Крыму

Двое граждан России и один украинец получили травмы в результате столкновения внедорожника и микроавтобуса в Крыму. Авария произошла рано утром 2 марта в Ленинском районе полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автомобиль «Ниссан» выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Форд», поскольку водитель внедорожника отвлекся от управления машиной.

Водитель и пассажир «Ниссана» - 21-летний и 31-летний жители Курска - получили закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, а 25-летний крымчанин, управлявший микроавтобусом, сломал колено.