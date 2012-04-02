По Крыму прошли БТРы (фото)

Украинские морские пехотинцы осуществили на бронированной технике 250-километровый марш по крымским трассам и в районе полигона Опук. Техника шла, не нарушая правила дорожного движения, обошлось без поломок, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны страны.

«Два десятка юношей - призывники осени 2011 года - усовершенствовали навыки вождения на БТР-80 в условиях автодорог, ограниченной видимости и бездорожья. Многокилометровые марши - обычное дело для "черных беретов"», - говорится в пресс-релизе.

Морпехи также ездили на БТРах на полигонах. Теперь в личном зачете каждого - более 450 километров.

В мае морпехи будут тренироваться не только на суше, но и на море. В частности, они поучатся загружать боевую технику на корабль и покажут класс, покидая его.

Фото Минобороны