Руководители керченского завода перепутали свой карман с рабочим

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту невыполнения решений судов руководителями судоремонтного завода в Керчи, которые вместо того, чтобы платить заработную плату работникам предприятия, начисляли деньги себе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Руководители предприятия, счета которого арестованы из-за многомиллионного долга, переводили деньги на другие счета. За несколько месяцев перечислено 1,8 млн гривен, потраченных, среди прочего, на оплату труда руководства завода", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыто по части 2 статьи 382 Уголовного кодекса Украины - "невыполнение судебного решения должностным лицом".