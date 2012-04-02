Украинцы стремительно стареют

Украинцы в возрасте 60 лет и старше составляет более 20% населения страны. Самый високий уровень старения зафиксирован у сельских женщин (свыше 30%), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Особенность эволюции возрастной структуры населения Украины заключается в том, что в условиях высокой смертности взрослого населения ее пирамида стареет только "снизу" - из-за снижения рождаемости, в отличие от стран Запада, где происходит старение "сверху" в результате снижения смертности, подчеркнули в Минздраве.

В отличие от подавляющего большинства стран с низкой рождаемостью, населению Украины не грозит "глубокая старость", которая определяется долей граждан в возрасте 80-85 лет и старше, объясняют эксперты. Величина этого показателя в стране достаточно скромная - среди 43 европейских стран, США и Канады Украина занимает 34 место.

Эксперты отмечают, что стремительные социально-экономические преобразования в Украине не могли не отразиться на формировании уровня детородной активности населения и привели к значительным сдвигам в рождаемости. "Снижение рождаемости и переход к однодетности связаны с изменениями в детородном поведении населения, обусловленными, с одной стороны, внешними экономическими условиями, которые характеризуют социальный статус женщины в обществе, уровень ее образования, занятости, доходов, социальной защищенности, а с другой - степенью удовлетворения личных потребностей и интересов", - объясняют в Минздраве.