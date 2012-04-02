Мэр крымского села раздал землю родственникам

Сельсовет Молодежного (Симферопольский район) отменил 17 своих решений о выделении земли общей площадью 2,2 гектара, удовлетворив протесты прокуратуры Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

«Участки выделялись с нарушением закона гражданам, среди которых был сам сельский председатель и его ближайшие родственники. При этом процедура осуществлялась таким образом, что даже депутатский корпус не владел информацией о получателях и условиях предоставления земли», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура продолжает проверку законности распоряжения землей в Молодежном.