"Витину тысячу" начнут давать с июня

Украинцы будут получать выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка, начиная с июня и до конца текущего года, сообщил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов на пресс-конференции в понедельник.

«Мы предполагаем, что порядка 1 млн человек будут ежемесячно обслуживаться и получать деньги», - сказал он.

По словам Подрезова, для того, чтобы избежать очередей в отделениях «Ощадбанка» при получении средств, банк будет перечислять их на платежные карты, действующие в течение трех лет.

«Ощадбанк» (Киев) установил сроки актуализации данных реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста. Первыми обновить информацию о себе в реестре смогут вкладчики, которым на 1 января 2012 года исполнилось 80 лет - со 2 по 20 апреля. Граждане, которым исполнилось 70-79 лет, - с 21 апреля по 20 мая; 60-69 лет - с 21 мая по 20 июня; 50-59 лет - с 21 июня по 20 июля. Вкладчики до 50 лет - с 21 июля.

В банке подчеркивают, что актуализация данных осуществляется в отношении тех вкладчиков, которые не получили деньги в течение 2008 года (не более 1000 гривен на одного) и данные о которых внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" до 1 января 2012.

Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, которые еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Януковича, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в 122 млрд грн.