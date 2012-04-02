Дело на полмиллиона: лов хамсы закончился "уголовкой"
17:00, 02 апреля 2012Крым
1
Выбрали не то место
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в районе мыса Сарич в Крыму, которое нанесло полмиллиона гривен ущерба, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства республики.
Должностные лица предприятия, название которого прокуратура не указала, ловили рыбу в запрещенном месте.
"В результате незаконной добычи хамсы нанесены убытки на сумму более полумиллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.
Другие подробсности надзорное ведомство не сообщило.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter