Дело на полмиллиона: лов хамсы закончился "уголовкой"

17:00, 02 апреля 2012
Крым
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Выбрали не то место

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в районе мыса Сарич в Крыму, которое нанесло полмиллиона гривен ущерба, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства республики.  

Должностные лица предприятия, название которого прокуратура не указала, ловили рыбу в запрещенном месте.  

"В результате незаконной добычи хамсы нанесены убытки на сумму более полумиллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.

Другие подробсности надзорное ведомство не сообщило.

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