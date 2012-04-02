Дело на полмиллиона: лов хамсы закончился "уголовкой"

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в районе мыса Сарич в Крыму, которое нанесло полмиллиона гривен ущерба, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства республики.

Должностные лица предприятия, название которого прокуратура не указала, ловили рыбу в запрещенном месте.

"В результате незаконной добычи хамсы нанесены убытки на сумму более полумиллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.

Другие подробсности надзорное ведомство не сообщило.