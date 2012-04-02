Памятник "творцу" ноосферы установят в Крыму

Памятник академику Владимиру Вернадскому установят в Симферополе, на территории Таврического национального университета, который носит его имя, к 150-летию со дня рождения ученого, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Юбилей будет отмечаться в 2013 году.

План мероприятий празднования предусматривает также издание избранных сочинений академика.

Национальный банк Украины выпустит в обращение памятную монету.

"Благодаря иностранным дипломатическим учреждениям для участия в торжественных мероприятиях к юбилею Вернадского сможет присоединиться и украинская диаспора", - говорится в пресс-релизе правительства.

