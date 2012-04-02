Памятник "творцу" ноосферы установят в Крыму
16:16, 02 апреля 2012Крым
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На территории университета
Памятник академику Владимиру Вернадскому установят в Симферополе, на территории Таврического национального университета, который носит его имя, к 150-летию со дня рождения ученого, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
Юбилей будет отмечаться в 2013 году.
План мероприятий празднования предусматривает также издание избранных сочинений академика.
Национальный банк Украины выпустит в обращение памятную монету.
"Благодаря иностранным дипломатическим учреждениям для участия в торжественных мероприятиях к юбилею Вернадского сможет присоединиться и украинская диаспора", - говорится в пресс-релизе правительства.
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